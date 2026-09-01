Балерина Волочкова: 1 сентября для меня не День знаний, а труд в балетной школе

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к 1 сентября. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что никогда не воспринимала этот праздник как День знаний, так как для нее гораздо большее значение именно обучение в балетной школе, а начало учебного года было тесно переплетено с изнурительными репетициями у станка.