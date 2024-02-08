Марочко: ВСУ берегут бронетехнику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей

Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины сократили использование бронетехники НАТО на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии