Балерина Волочкова заявила, что зрители шоу дает ей силы на восстановление

Балерина Анастасия Волочкова призналась «Пятому каналу», что зрители дают ей заряд энергии после шоу.
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