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Газета.ру

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Балерина Волочкова заявила, что зрители шоу дает ей силы на восстановление

Балерина Волочкова заявила, что зрители шоу дает ей силы на восстановление

Балерина Анастасия Волочкова призналась «Пятому каналу», что зрители дают ей заряд энергии после шоу.

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