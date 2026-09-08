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Как меньше платить за воду: 5 способов сократить расходы

Как меньше платить за воду: 5 способов сократить расходы

Часть лишнего расхода воды легко не заметить: несколько литров уходят, пока нагревается душ, посуда ополаскивается перед посудомоечной машиной, а смеситель работает с избыточным расходом.

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