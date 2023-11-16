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Во Франции заявили о «втором фронте» в борьбе с Россией: почему нас ненавидит Запад?

Во Франции заявили о «втором фронте» в борьбе с Россией: почему нас ненавидит Запад?

Примечательно, что Франция (видимо, позабыв урок, преподнесенный историей в 1812 году) снова бросает вызов России.

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Комментарии
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А Кудасов
Может стоит организовать просветительскую м/народную компанию по объяснению, с какого рожна Франция, сдавшаяся Гитлеру в рекордно короткие сроки, оказалась в числе победителей во II-й МВ? С размахом, чтобы дошло до всех кто и что есть французы, Франция, трусы позорные. Как можно жить и что то вякать с таким пятном. Чувство стыда у них где?
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