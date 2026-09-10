Украинские дроны впервые долетели до Арктики: атакован промышленный объект в ЯНАО

Арктическая зона Уральского федерального округа впервые подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.
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Этот беспилотник точно был запущен с территории России! ФСБ надо искать запустившую сволочь!
В нашей России давно надлежит создать СМЕРШ с полномочиями наказания до высшей меры! В состав ввести росгвардию, чеченцев и северокорейцев.
Ну это надо искать в России место откуда были запущены БПЛА
одно и то же - атака отражена - произошло возгорание...
А что -разве гражданские губернаторы регионов имеют полномочия формировать военные подразделения, покупать средства ПВО?
Это пиzdец! Мы вообще голые????
От Укрорейха до Ямала почти 3тыс вёрст, а от Казахстана 1500 , стоит подумать - откуда прилетели дроны бандерлогов.