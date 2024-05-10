Шойгу поздравил бригаду и полк с освобождением четырех населенных пунктов

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил участвующие в спецоперации воинские части и соединения - 26-й Феодосийский ордена Александра Невского танковый полк и 132-ю отдельную мотострелковую бригаду.
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