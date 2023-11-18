Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень

Минувшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала осеннего сезона, температура воздуха опускалась до минус 8,5 градуса, сообщил 18 ноября в своих соцсетях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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