ТЕМА. ГЛАВНОЕ Удивительно креативны нынешние армянские политики в деле уничтожения собственного государства и армянского этноса.
Армения отказала в организации отдыха детям из Новороссии: пусть в Абхазию едут
Комментарии
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Балу -
Какой идиот придумал детям этот вояж?... Явно арменоиды подсуетились, чтобы бабла пилануть... Мрази!...
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6 час.
николай лейчинский
Действительно любопытно : кто автор идеи детей отправлять в ереванию ?! У нас что места мало для отдыха ? Или это новый чиновничий выверт в духе протухшей "дружбы братских народов" ? Дурь великая без границ и флажков ..!
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6 час.
Алекс Сэм
А почему бы в нашим в качестве ответной любезности не выслать тысяч 15 носорогов на родину? Хотя конечно лучше бы всех, но у нас настолько мигрантолюбивая власть, что это даже в качестве мечты рассматривать неудобно.
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4 час.
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