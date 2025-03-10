Армения отказала в организации отдыха детям из Новороссии: пусть в Абхазию едут

Действительно любопытно : кто автор идеи детей отправлять в ереванию ?! У нас что места мало для отдыха ? Или это новый чиновничий выверт в духе протухшей "дружбы братских народов" ? Дурь великая без границ и флажков ..!

Алекс Сэм

А почему бы в нашим в качестве ответной любезности не выслать тысяч 15 носорогов на родину? Хотя конечно лучше бы всех, но у нас настолько мигрантолюбивая власть, что это даже в качестве мечты рассматривать неудобно.