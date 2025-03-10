ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrey
    Не выгоняют и не выгонят - побрешут, как собаки, о "решительности" и - на тормоза! Для решительности нужны стальные я...Выгоняют! — Слухи...
  • Юрий Селиванов
    Какую отставку?, пусть в начале посидит на дорожку.Выгоняют! — Слухи...
  • Анастасия Суслова
    Мэра в отставку!!!Выгоняют! — Слухи...

Армения отказала в организации отдыха детям из Новороссии: пусть в Абхазию едут

Армения отказала в организации отдыха детям из Новороссии: пусть в Абхазию едут

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Удивительно креативны нынешние армянские политики в деле уничтожения собственного государства и армянского этноса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Какой идиот придумал детям этот вояж?... Явно арменоиды подсуетились, чтобы бабла пилануть... Мрази!...
Ответить
6 час.
николай лейчинский
Действительно любопытно : кто автор идеи детей отправлять в ереванию ?! У нас что места мало для отдыха ? Или это новый чиновничий выверт в духе протухшей &quot;дружбы братских народов&quot; ? Дурь великая без границ и флажков ..!
Ответить
6 час.
Алекс Сэм
А почему бы в нашим в качестве ответной любезности не выслать тысяч 15 носорогов на родину? Хотя конечно лучше бы всех, но у нас настолько мигрантолюбивая власть, что это даже в качестве мечты рассматривать неудобно.
Ответить
4 час.
наверх