Во время своего выступления в Кремле, а затем на митинге-концерте, который бы посвящен воссоединению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, президент России Владимир Путин предупредил Запад о готовности РФ сражаться до конца.
Во время своего выступления в Кремле, а затем на митинге-концерте, который бы посвящен воссоединению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, президент России Владимир Путин предупредил Запад о готовности РФ сражаться до конца.
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