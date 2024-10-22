Футбольному "Динамо-Барнаул" могут дать 122 миллиона на сильных игроков и новое поле

Руководство клуба встретилось с министром спорта региона Иваном Нифонтовым Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов встретился с руководством футбольного клуба "Динамо-Барнаул" и обсудил неудовлетворительные результаты команды.
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