Мужчину с фальшивым паспортом задержали в Бабушкинском

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в преступлении, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
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