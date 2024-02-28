«В СССР секса нет!». Что творилось в Коктебейле 37 лет назад? Спойлер: Амстердаму с его «красными фонарями» такое и не снилось

17 июня 1986 года в ходе телемоста, где выступали советские и американские женщины, некая Людмила Иванова произнесла фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!» Ну, мало ли что в перестроечные годы говорилось? Один Ельцин с его «лягу на рельсы» чего ….