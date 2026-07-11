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Умер экс-владелец «Челси» Бэйтс. Он купил клуб за 1 фунт и продал Абрамовичу за 140 млн, при нем лондонцы вернулись в высшую лигу Англии

В возрасте 94-х лет умер экс-владелец « Челси » Кен Бэйтс, говорится в заявлении на официальном сайте лондонского клуба.

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