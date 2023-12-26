БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Подвиг Новочеркасского пехотного полка в 1904

Подвиг Новочеркасского пехотного полка в 1904

Ф. А. Рубо. Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе. 1904 год. Каждому образованному человеку известно имя Франца Алексеевича Рубо и как минимум два его эпических произведения – это панорамы «Бородинская битва» и «Оборона Севастополя».

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