Руслан Исхаков: «Месси – величайший игрок в истории футбола. В 39 лет продолжает показывать нереальный уровень. Буду верить в победу Аргентины на ЧМ»

Хоккеист « Металлурга » Руслан Исхаков считает Лионеля Месси величайшим игроком в истории футбола. – Удается ли тебе посматривать чемпионат мира по футболу в Северной Америке? За кого болеешь там? – Для меня футбольным кумиром всегда был Лионель Месси, поэтому я буду верить в победу Аргентины на этом чемпионате мира.