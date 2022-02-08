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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Нежные сочники с творогом!

Сочники очень нежные, мягкие и долго не черствеют, с ароматной творожной начинкой! Рецепт очень простой и с ним справится каждый! Порадуйте своих родных и близких вкусной домашней выпечкой! Приготовление: Мягкое сливочное масло перетереть с сахаром.

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