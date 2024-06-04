Военэксперт Крапивник: США всегда воспринимали Россию как соперника

Бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение ряда стран НАТО предоставить Киеву возможность наносить удары западным оружием по территории России.
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