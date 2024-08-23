Суздальский «МИРА центр» открыл собственный интернет-магазин. Об этом сообщает Forbes. На площадке представлена коллекция «Орнаменты мира», созданная исследователем орнамента дизайнером одежды Любой Тепловой.
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