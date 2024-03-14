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В Госдуме предложили поднять потолок дохода для самозанятых

В Госдуме предложили поднять потолок дохода для самозанятых

Фракция ЛДПР в Государственной Думе, возглавляемая Леонидом Слуцким, предложила законопроект, направленный на увеличение верхней границы годового дохода для самозанятых граждан с 2,4 млн рублей до 3,4 млн рублей, передает "РИА Новости".

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