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Новости для Фанов

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Личные драмы за кадром: судьбы мужей и избранников актрис «Бандитского Петербурга»

Личные драмы за кадром: судьбы мужей и избранников актрис «Бандитского Петербурга»

Пересматривая культовый сериал «Бандитский Петербург», особенно его первые три части — «Барон», «Адвокат» и «Крах Антибиотика», я каждый раз ловлю себя на мысли, что экранные страсти меркнут по сравнению с реальными историями любви, разочарований и потерь, которые пережили исполнившие главные роли женщины.

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