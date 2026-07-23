Личные драмы за кадром: судьбы мужей и избранников актрис «Бандитского Петербурга»

Пересматривая культовый сериал «Бандитский Петербург», особенно его первые три части — «Барон», «Адвокат» и «Крах Антибиотика», я каждый раз ловлю себя на мысли, что экранные страсти меркнут по сравнению с реальными историями любви, разочарований и потерь, которые пережили исполнившие главные роли женщины.