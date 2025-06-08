Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Пушкино

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном ПушкиноСотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение в здании с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии