В России 9 октября включат сирены для проверки систем оповещения

Плановая проверка систем экстренного оповещения населения пройдет по всей России 9 октября. В ходе нее в регионах включат электрические сирены и уличные громкоговорители.
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