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Царьград

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В Екатеринбурге на 3 дня ограничат отопление на 25 улицах

В Екатеринбурге на 3 дня ограничат отопление на 25 улицах

С 10 по 12 октября в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах Екатеринбурга возможно снижение температуры горячей воды и ухудшение параметров отопления из-за подключения обновлённого участка тепломагистрали №31 к действующей теплосети.

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