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В НАТО ответили на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

В НАТО ответили на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

В НАТО принято обсуждать решения, потенциально опасные для союзников по альянсу. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ответ на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате российских ракет над Украиной, передает Financial Times.

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