Премьер Японии: Токио может наложить санкции на организации из КНР из-за Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя итоги прошедшего в Италии саммита "Большой семерки" (G7), заявил, что Токио рассматривает возможность введения новых санкций против организаций из третьих стран, включая Китай, из-за ситуации на Украине.
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