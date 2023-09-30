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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йовица Арсич о матче с «Самарой»: «Если «Енисей» покажет лучшую игру, то шансы на победу есть»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич рассказал о состоянии команды перед первым матчем нового сезона Лиги ВТБ против «Самары».

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