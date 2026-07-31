Во Владимирской области стартовала акция: рюкзаки и канцтовары соберут для тысяч школьников

В преддверии Дня знаний во Владимирской области дан старт ежегодной благотворительной акции. К мероприятию присоединились органы социальной защиты, администрации муниципалитетов, общественные организации и спонсоры.
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