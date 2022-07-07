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В Самарской области с начала 2022 года утонуло 12 человек

В Самарской области с начала 2022 года утонуло 12 человек

В этой связи в ведомстве решили напомнить о правилах поведения на воде, особенно в купальный сезон.  В частности, сотрудники управления рекомендуют жителям и гостям Самарской области проводить свой отдых в специально отведенных для этого местах.

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