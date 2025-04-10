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Царьград

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Австралия и ЕС ускоряют переговоры о свободной торговле после пошлин США

Австралия и ЕС ускоряют переговоры о свободной торговле после пошлин США

Австралия возобновляет переговоры с ЕС о торговом соглашении после введения США таможенных пошлин. Министр торговли Австралии Дон Фаррелл и еврокомиссар Марош Шефчович договорились начать переговоры сразу после выборов 3 мая, преодолевая прошлые разногласия.

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