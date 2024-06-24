RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Лживые МРАЗИ !!!Госдеп: США сожал...
  • Eduard
    Нет теперь их! Растил,растил,дебилов вырастил!Источник: экс-гла...
  • Eduard
    Какой смысл в бесполезных обсуждениях?Небензя: теракт в...

Минобороны предлагает реорганизовать объединённые командования военных округов

Минобороны предлагает реорганизовать объединённые командования военных округов

Министерство обороны России предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а объединённые стратегические командования округов реорганизовать в управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх