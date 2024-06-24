Минобороны предлагает реорганизовать объединённые командования военных округов

Министерство обороны России предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а объединённые стратегические командования округов реорганизовать в управления.
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