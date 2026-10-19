В Германии могут сложиться условия, близкие к гражданской войне, из-за массовой миграции и левого экстремизма, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, сообщает KP.
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