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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Сяўба ранняй ярыны наблізілася да сярэдзіны.

Сяўба ранняй ярыны наблізілася да сярэдзіны.

Па дадзеных начальніка вытворчага аддзела ўпраўлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Віктара Садоўскага, у раёне, па стане на раніцу 9 красавіка, пасеяна 2133 гектары плошчаў, што складае 47% ад плану.

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