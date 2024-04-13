Сяўба ранняй ярыны наблізілася да сярэдзіны.

Па дадзеных начальніка вытворчага аддзела ўпраўлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Віктара Садоўскага, у раёне, па стане на раніцу 9 красавіка, пасеяна 2133 гектары плошчаў, што складае 47% ад плану.
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