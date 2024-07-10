«Англия еще не показала свой максимум. Не думаю, что Нидерланды нас обыграют – я бы меньше удивился вылету от Швейцарии». Мерсон перед 1/2 финала Евро

Сегодня команда Гарета Саутгейта сыграет в полуфинале с Нидерландами. «Я знаю, как тяжело выступать за сборную Англии, и я был строг к команде, потому что они пока не достигли тех высот, на которые я рассчитывал, но это нелегко.