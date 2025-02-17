В Санкт-Петербурге стало легче получить визу в Японию

Получение визы в Японию для туристов из Санкт-Петербурга стало более доступным! С 17 февраля отменяется необходимость предоставления подтверждений о бронировании и оплате гостиниц для оформления визы, как указано на официальном сайте японского посольства .
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