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Соболенко – лидер сезона по двойным ошибкам с отрывом в 139. Двойной завершались 26,9% ее вторых подач

Пятая ракетка мира Арина Соболенко стала лидером сезона по количеству двойных ошибок. За 55 матчей она сделала 428 двойных.

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