Большинство российских предприятий планирует увеличить зарплаты в 2025 году.

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Большинство российских предприятий в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда планирует увеличивать оплату труда работников и в 2025 году, говорится в обзоре ЦБ РФ "Региональная экономика".
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