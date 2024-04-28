Ледоход продолжает движение по Северной Двине

Сейчас он наблюдается в дельте реки, в порту Архангельск — лёд пропускает протока МаймаксаСейчас он наблюдается в дельте реки, в порту Архангельск — лёд пропускает протока МаймаксаВчера часть основного ледохода пропустил полой Мечка, с вечера на акватории порта Архангельск наблюдалось прохождение ледохода, интенсивностью от густого до среднего.