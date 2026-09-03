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Нижегородская правда

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Российские банки увеличили расчеты в нацвалютах со странами Азии

Российские банки увеличили расчеты в нацвалютах со странами Азии

Российские банки в разы нарастили объемы расчетов в национальных валютах со странами Азии после того, как часть западных и китайских банков прекратила обслуживание российско-китайской торговли из-за санкций.

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