Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области пресекло деятельность нелегального казино

В результате совместных действий сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области, следователей и бойцов СОБР Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые организовывали и проводили азартные игры с использованием оборудования для казино.
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