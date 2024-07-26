Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области пресекло деятельность нелегального казино

В результате совместных действий сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области, следователей и бойцов СОБР Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые организовывали и проводили азартные игры с использованием оборудования для казино.