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Зажатые в салоне дети и погибший водитель: подробности ДТП под Новосибирском

Зажатые в салоне дети и погибший водитель: подробности ДТП под Новосибирском

5 сентября на 46-м километре трассы К-19Р в Тогучинском районе 35-летний водитель грузовика двигался в сторону Новосибирска, после чего оказался на встречной полосе.

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