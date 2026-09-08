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Регионы России

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Агент Дзюбы назвал планы футболиста на завершение карьеры

Агент Дзюбы назвал планы футболиста на завершение карьеры

Агент нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал будущее 38-летнего футболиста, который является свободным агентом после ухода из клуба «Акрон».

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