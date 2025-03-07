Какой сегодня праздник: 8 марта

Сегодня, 8 марта в мире отмечается Международный женский день. Традиционно в это день, помимо чествования прекрасной половины человечества, также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
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