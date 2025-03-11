SUSANIN
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SUSANIN

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О риске использования некачественных батареек рассказал эксперт

О риске использования некачественных батареек рассказал эксперт

Ижевск. Удмуртия. При выборе батареек важно учитывать несколько факторов. Об опасности использования некачественных батареек «Известиям» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

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