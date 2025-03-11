О риске использования некачественных батареек рассказал эксперт

Ижевск. Удмуртия. При выборе батареек важно учитывать несколько факторов. Об опасности использования некачественных батареек «Известиям» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии