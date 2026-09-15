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Женщина потеряла лучшую подругу из-за рака яичников, и вскоре у нее нашли тот же недуг

Женщина потеряла лучшую подругу из-за рака яичников, и вскоре у нее нашли тот же недуг

Женщина прекрасно знала о ранних симптомах болезни. Однако все равно не стала спешить с визитом к врачу и списала все подозрительные признаки на старость.

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