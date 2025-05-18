В Румынии проходит второй тур повторных президентских выборов

В Румынии стартовал второй тур повторных президентских выборов, в которых участвуют лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан, передаёт Stirile ProTV.
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