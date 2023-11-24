В Архангельской детской стоматологической поликлинике установили новый томограф

Исследования на нём начнут проводить уже в новом году, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-каналеКонусно-лучевой компьютерный томограф позволит делать трехмерные снимки в высоком качестве.
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