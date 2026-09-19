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Регионы России

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Памфилова: Предателям России дороги обратно нет в преддверии выборов-2026

Памфилова: Предателям России дороги обратно нет в преддверии выборов-2026

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова 19 сентября 2026 года сделала резкое заявление о тех, кто покинул страну и рассчитывает вернуться.

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