Памфилова: Предателям России дороги обратно нет в преддверии выборов-2026

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова 19 сентября 2026 года сделала резкое заявление о тех, кто покинул страну и рассчитывает вернуться.
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По мне, так одной партии вполне достаточно.Только депутаты от партии должны быть известными и уважаемыми народом, как специалисты во всех областях народного хозяйстве. .
Зачем нужны выборы, если результат известен заранее?