Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Это Петров и Баширов после окончания школы искусств по классу "картина маслом"...Le Figaro: "Раскр...
  • Чак
    А для справки статьей 336 УК РФВладелица кофеен ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Не соловьев а цоловерман жид сынок которого в лондоне модельер и пидорас.А вам нравится Вл...

Почему Россия не может сейчас себе позволить полный разгром Украины

Почему Россия не может сейчас себе позволить полный разгром Украины

БлокнотРУ Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Цель принимаемых на протяжении двух лет против нашей страны беспрецедентных мер – остановить СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
Потому что не хочет.
Ответить
1 час.
Александр Батт
Время работает против нас. Надо быстрее побеждать.
Ответить
50 мин.
Nikolay Zakharov
Автор все правильно оценивает экономику России, но это путь империалистов, он нам чужд. Надо добиваться скорой победы, предприятия ВПК перепрофилировать на выпуск мирной отечественной продукции, какой именно власти обязаны знать. Восстановить УЗТМ(Уралмаш) одна из главнейших задач и других заводов подобно этому.
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх