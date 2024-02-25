Почему Россия не может сейчас себе позволить полный разгром Украины

Время работает против нас. Надо быстрее побеждать.

Nikolay Zakharov

Автор все правильно оценивает экономику России, но это путь империалистов, он нам чужд. Надо добиваться скорой победы, предприятия ВПК перепрофилировать на выпуск мирной отечественной продукции, какой именно власти обязаны знать. Восстановить УЗТМ(Уралмаш) одна из главнейших задач и других заводов подобно этому.