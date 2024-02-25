БлокнотРУ Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Цель принимаемых на протяжении двух лет против нашей страны беспрецедентных мер – остановить СВО.
Почему Россия не может сейчас себе позволить полный разгром Украины
Комментарии
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LD
Leon Dan
Потому что не хочет.
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1 час.
Александр Батт
Время работает против нас. Надо быстрее побеждать.
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50 мин.
Nikolay Zakharov
Автор все правильно оценивает экономику России, но это путь империалистов, он нам чужд. Надо добиваться скорой победы, предприятия ВПК перепрофилировать на выпуск мирной отечественной продукции, какой именно власти обязаны знать. Восстановить УЗТМ(Уралмаш) одна из главнейших задач и других заводов подобно этому.
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26 мин.
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