Дюков, Митрофанов и Сорокин были на заседании исполкома AFC

Делегация из России присутствовала на заседании исполкома Азиатской футбольной конфедерации (AFC). По информации Metaratings, на заседании присутствовали президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и Алексей Сорокин.
Делегация из России присутствовала на заседании исполкома Азиатской футбольной конфедерации (AFC). По информации Metaratings, на заседании присутствовали президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и Алексей Сорокин.
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